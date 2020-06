Irving guida la call dei giocatori "dissidenti"

In un qualsiasi gruppo formato da 450 persone, è inevitabile che ci siano delle opinioni differenti. Anche la NBPA, l’associazione giocatori della NBA, non fa eccezione: nonostante il voto unanime di settimana scorsa per la ripresa delle partite a Disney World, Orlando, all’interno della NBPA sta crescendo un fronte che vuole opporsi al ritorno in campo, o quantomeno far sentire la propria voce dopo essersi sentito ignorato dai vertici dell’associazione. Secondo quanto riferito da diversi media statunitensi, a guidare il gruppo è Kyrie Irving, che si è fatto portavoce dei giocatori che hanno dubbi sulla necessità e opportunità di tornare a giocare in un periodo come quello che stanno affrontando gli Stati Uniti. Per questo Irving — che ricopre uno dei sei posti di vice-presidente della NBPA e la scorsa settimana aveva votato a favore del ritorno in campo, sollevando solo domande di scarsa rilevanza nella call con l'executive director Michele Roberts — ha organizzato una conference call aperta a tutti a cui hanno partecipato tra gli 80 e i 100 giocatori, circa il 20% dell’intera associazione. Tra questi c’erano il presidente della NBPA Chris Paul e diversi altri esponenti delle varie "fasce" di giocatori, da superstar come Kevin Durant e Russell Westbrook a veterani come Carmelo Anthony e Dwight Howard, da giovani All-Star come Donovan Mitchell e Joel Embiid a journeyman come Avery Bradley e Al-Farouq Aminu, oltre a quattro giocatrici WNBA come Tiffany Hayes, Kristi Toliver, Renee Montgomery e Natasha Cloud. Tra queste non c’era LeBron James, la cui posizione è sempre stata quella di tornare a giocare e di non ritenerla in contrapposizione al suo impegno sociale.

Le ineguaglianze sociali al centro dei motivi contro Olrando

Secondo quanto scritto da The Athletic, infatti, la primaria preoccupazione del gruppo di “dissidenti” è quella che un ritorno in campo della NBA tolga forza al movimento che si sta battendo per la riforma della giustizia sociale e le ineguaglianze razziali negli Stati Uniti. “Una volta che torniamo a giocare, le notizie passeranno dal razzismo sistemico a quello che è successo in campo ieri sera” ha detto un rispettato giocatore NBA a ESPN. Irving, ad esempio, ha espresso la sua forte opposizione ad andare a Orlando, preferendo invece lavorare in prima linea nella sua comunità per combattere l’oppressione sociale e il razzismo sistemico dopo l’omicidio di George Floyd a Minneapolis. “Non sono d’accordo con Orlando” ha detto ai suoi colleghi aprendo la call. “C’è qualcosa che puzza sotto. Che lo vogliano ammettere oppure no, ogni giorno che ci svegliamo come uomini neri siamo presi di mira”. Il sentimento di Irving è condiviso anche da altri giocatori come Dwight Howard, che ha sottolineato come il ritorno della NBA distrarrà dalle questioni che il paese sta affrontando e ha ribadito la necessità di unirsi ancora di più e usare questo momento per creare un cambiamento.