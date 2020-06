Danny Green e un altro anello: “Mi vuoi sposare?”

La guardia dei Lakers, dopo 5 anni di relazione, si è proposto nella cornice di una splendida spiaggia californiana alla sua fidanzata storica, Blair Bashen. Tutto come da rito: in ginocchio, anello in mano, e la fatidica domanda. "Ha detto sì", conferma su Instagram

Tutto come da manuale: una spiaggia da sogno (Surfer’s Point Beach, a Ventura, appena sopra Malibu, sulla costa californiana), il gesto di inginocchiarsi davanti alla propria fidanzata, anello in mano, e la fatidica domanda: “Vuoi sposarmi?”. L’hashtag riportato alla fine del messaggio affidato a Instagram (#shesaidYESbtw: “alla fine ha detto sì, se ve lo stavate chiedendo”) conferma che la guardia dei Los Angeles Lakers Danny Green ha fatto l’ultimo passo ufficiale verso il matrimonio con la sua fidanzata storica (5 anni assieme) Blair Bashen. “Mi spiace che ci sia voluto così tanto — ha scritto su Instagram il pluricampione NBA — volevo solo essere sicuro che avessi l’anello che ti meritavi e finora non potevo permettermelo”, scherza Green, che in carriera in realtà ha già guadagnato (solo dai suoi contratti NBA) qualcosa come oltre 80 milioni di dollari. “Ti amo con tutto il mio cuore — ha continuato Green nella dichiarazione affidata ai social — e mi sento così fortunato ad averti sempre avuta al mio fianco in questi ultimi cinque anni. Ce ne aspettano tanti altri assieme! Da qui all’eternità!”. A distanza di soli pochi giorni dalla notizia che l’ex Raptors non ha ancora ricevuto dalla franchigia canadese il proprio anello di campione NBA vinto lo scorso giugno, un altro anello — perfino più importante — arriva a scuotere la vita del giocatore dei Lakers. Che risolte le faccende di cuore, può tornare a dedicarsi al 100% all’inseguimento del titolo al fianco di LeBron James.