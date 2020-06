Olajuwon: “Harden? È come Jordan o Chamberlain”

A Houston sono considerate autentiche divinità sportive, Hakeem Olajuwon per aver portato in città gli unici due titoli NBA della storia dei Rockets, James Harden per aver vinto il premio di MVP (nel 2018) e per inseguire proprio quell’anello che ancora gli manca. Per il centro nigeriano n°34 “è solo questione di tempo prima che finisca per vincerlo”, ha detto parlando di Harden a una trasmissione sportiva (The A-Team) sulle frequenze di SportsTalk 790. Gli elogi da parte di “The Dream” non si sono fermati qui: “Trascinare una squadra nel suo ruolo, da leader, come sta facendo lui è estremamente difficile, ma lui ha dimostrato di poterlo fare. Guardate alle sue statistiche: è un giocatore al livello di un Michael Jordan e di un Wilt Chamberlain”. Non due nomi a caso, visto che proprio a MJ e a Wilt occorre tornare per trovare due realizzatori capaci di chiudere una stagione NBA con una media punti più alta di quella tenuta lo scorso anno dal “Barba”, capace di chiudere oltre i 36 punti di media. Harden finirà con ogni probabilità per vincere il terzo titolo consecutivo di capo-cannoniere NBA, “ed è qualcosa di incredibile, in epoca moderna. Non ho dubbi che abbia tutto per essere un campione, è solo questione di tempo: qualsiasi giocatore gli si mette al fianco, con lui gioca bene perché James è davvero completo. Un vincente”, è l’ultima definizione che Olajuwon dà del n°13 dei Rockets. Anche se un titolo NBA deve ancora vincerlo.