Marc Gasol in forma smagliante. LE FOTO

E con Marc Gasol sono già tre i giocatori che in avvicinamento al rientro in campo a Orlando sembrano essere in uno stato di forma fisica smagliante. Dopo James Harden e Nikola Jokic, dal web emerge una foto di una versione del centro spagnolo dei Toronto Raptors mai così magro, al termine di un allenamento in una palestra privata che lo ha visto al fianco di altri giocatori che militano nel campionato spagnolo. In particolare, una foto pubblicata da Mike Torres, il giocatore domenicano in forza al Valladolid in LEB (la seconda lega spagnola) mostra un Gasol con una canotta rosa e un fisico davvero asciuttissimo, contando anche che in passato proprio la tendenza a metter su massa grassa era stata uno dei problemi del catalano. Dopo aver saltato 28 gare stagionali per un problema al bicipite femorale, Gasol era tornato in campo proprio prima dello stop del campionato (3 punti in soli 16 minuti sul campo di Sacramento il 9 marzo) ma il suo contributo — soprattutto se fisicamente così pronto — potrebbe essere molto superiore nella fase finale della stagione rispetto a quanto dicano i 7.6 punti e 6.3 rimbalzi di media fin qui fatti registrare quest’anno. E a Toronto della sua importanza sanno già tutto dalla scorsa primavera.