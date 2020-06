Brasile, sindaco Rio sospende campionato carioca

I positivi regione per regione

I casi attualmente positivi sono 13911 in Lombardia, 2088 in Piemonte, 1207 in Emilia Romagna, 575 in Veneto, 414 in Toscana, 250 in Liguria, 987 nel Lazio, 539 nelle Marche, 125 in Campania, 220 in Puglia, 51 nella provincia di Trento, 140 in Sicilia, 83 in Friuli Venezia Giulia, 404 in Abruzzo, 76 nella provincia di Bolzano, 17 in Umbria, 28 in Sardegna, 6 in Valle d'Aosta, 30 in Calabria, 53 in Molise, 8 in Basilicata