Gabe Vincent, Miami ha in casa il prossimo Nunn?

Le cifre parlano di quasi 21 punti a partita con oltre il 40% da tre punti, e più di 4 triple (4.3 per la precisione) mandate a bersaglio di media ogni sera, il miglior dato della G League. È grazie a statistiche come queste che Gabe Vincent è stato nominato giocatore più migliorato per la stagione di G League 2019-20, in cui ha preso parte a 31 gare, iniziandone solo tre in quintetto. Per lui anche sei apparizioni (con meno di 7 minuti di media in campo) con i Miami Heat, che a inizio 2020 gli hanno fatto firmare un two-way contract per poterlo avere a disposizione in caso di necessità. Guarda di 1.90 proveniente da UC Santa Barbara, Vincent è il primo giocatore nella storia degli Skyforce a ricevere un qualsiasi riconoscimento dalla lega di sviluppo NBA.

La tradizione dei Miami Heat con i giocatori di G League

Grazie al lavoro di scouting di un dipartimento sicuramente all’avanguardia nella lega, i Miami Heat hanno una lunga storia di successi nel pescare a pieni mani dalla lega di sviluppo, spesso assicurandosi pezzi pregiati del proprio roster a costi contenutissimi. Due quinti del quintetto base schierato da coach Spoelstra quest’anno, ad esempio, sono andati a giocatori con un passato in G League, da Kendrick Nunn (scovato nella squadra di sviluppo dei Golden State Warriors, a Santa Cruz) a Duncan Robinson (non scelto al Draft e poi firmato da Miami con un two-way contract). Stesso discorso anche per Derrick Jones Jr, 15 partenze in quintetto quest'anno e quasi 25 minuti di media in campo: per lui esperienze con i Northern Arizona Suns prima e poi con i Sioux Falls Skyforce, controllati proprio dagli Heat. Il cammino di Gabe Vincent potrebbe seguire le stesse orme di questi suoi illustri predecessori: è quello che si augurano in Florida.