NBA, Duncan Robinson inarrestabile, la panchina dei Cavs lo cerca su Google. FOTO

Il grande protagonista della sfida tra Miami Heat e Cleveland Cavaliers è stato Duncan Robinson, che ha dato un grosso dispiacere al suo ex allenatore al college John Beilein. Il tiratore di Miami ha messo la firma su 7 triple nel solo secondo quarto (record di franchigia), chiudendo il primo tempo con 8 e la partita con 9/15 per 29 punti, ovviamente il suo massimo in carriera. Una prestazione uscita fuori dal nulla, tanto da portare un assistente allenatore dei Cavs a... cercarlo su Google durante la partita, peraltro sbagliando il nome scrivendo "Donte Robinson Miami"