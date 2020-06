3/8 ©Getty

TWO-WAY CONTRACT BUONI PER I PLAYOFF | In condizioni normali, perché un giocatore titolare di un contratto cosiddetto two-way potesse essere a disposizione per i playoff, la squadra era chiamato a tramutare l'accordo in un contratto normale (cosa che hanno comunque scelto di fare i Thunder nel caso di Luguentz Dort, firmato per i prossimi 4 anni a 5.4 milioni di dollari complessivi, tutti garantiti). Non sarà invece necessario per le squadre che disputeranno l’edizione 2020 dei playoff NBA. Con questo in mento, ecco le firme annunciate — non tutte ancora ufficiali