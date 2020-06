Dallas perde i pezzi: fuori Powell, Brunson e Lee

Un’altra brutta notizia per i Dallas Mavericks: con il centro Dwight Powell e la point guard di riserva Jalen Brunson già fuori per infortunio, anche il nome di Courtney Lee si somma ai primi due tra quelli che non saranno in grado di scendere in campo alla ripresa del campionato a fine luglio. A dire il vero i Mavericks hanno annunciato che Lee si è infortunato al polpaccio durante la sosta dovuta alla pandemia e che non sarà in palestra con i suoi compagni alla ripresa degli allenamenti, senza però fornire nessun tipo di dettaglio sul tipo di infortunio e sui tempi di recupero. Lee aveva giocato solo 10 delle prime 50 gare dei Mavs, ma dopo l’infortunio alla spalla di Jalen Brunson (subìto il 22 febbraio contro Atlanta, con conseguente operazione), il suo ruolo era aumentato considerevolmente, e l’ex Magic aveva finito per disputare 14 delle ultime 17 gare, entrando in quintetto in cinque delle ultime sei. L’assenza delle due point guard di riserva potrebbe obbligare coach Carlisle ad aumentare i minuti di Luka Doncic, un problema che va ad aggiungersi all’assenza nel quintetto di Dallas del centro titolare, Dwight Powell, infortunatosi a sua volta il 21 gennaio scorso, quando ha subìto la rottura del tallone d’Achille. Non la situazione ideale per provare a dare l’assalto a Houston e Oklahoma City per una migliore testa di serie ai playoff ma non è escluso - come anticipa Marc Stein sul New York Times - che i Mavericks si muovano sul mercato nella finestra di una settimana che si apre oggi per chiudersi il 30 giugno.