Jabari Parker gioca a tennis dopo il COVID. FOTO

Dei 302 giocatori sottoposti a tampone prima del ritorno agli allenamenti collettivi, solo 16 sono stati trovati positivi al COVID-19. Tra questi c’è anche Jabari Parker dei Sacramento Kings, che però è finito nella bufera per un paio di foto condivise dal sito scandalistico TMZ. Parker è stato pizzicato mentre giocava a tennis senza mascherina nella sua città natale di Chicago tre giorni dopo l’annuncio della sua positività al coronavirus, ricevendo diverse critiche sui social per la sua decisione. Secondo quanto riferito dallo stesso Parker a Ben Stinar di The Big Lead, però, il suo periodo di quarantena casalinga era già terminato quando è sceso in campo con la racchetta in mano, e si è mantenuto a totale distanziamento da chiunque, rispettando le indicazioni della autorità sanitarie. Nell’articolo pubblicato su TMZ si fa riferimento anche a un’uscita di Parker a un ristorante di Chicago, del quale però non ci sono prove fotografiche al contrario della partita a tennis. Rimane comunque un danno di immagine per un giocatore che negli ultimi anni ha faticato a trovare il suo posto in NBA, girando da Milwaukee a Chicago fino a Washington, Atlanta e ora Sacramento, dove è sceso in campo solo una volta lo scorso 20 febbraio per 15 minuti (4 punti con 1/6 al tiro) rimanendo in panchina nelle successive nove gare prima della sospensione della stagione anche per un infortunio alla spalla. Parker — come scritto anche nel comunicato della franchigia per la sua positività — è comunque atteso a Orlando per unirsi ai suoi compagni nelle otto gare che determineranno il destino della stagione dei Sacramento Kings, attualmente distanti 3.5 partite dall’ottavo posto occupato dai Memphis Grizzlies.