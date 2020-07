In Italia 142 nuovi casi e 23 decessi

Nell’ultimo bollettino del Ministero della Salute in Italia registrati 142 nuovi casi di positività al coronavirus (62 in Lombardia), che portano il totale a 240.578 da inizio pandemia. I decessi sono stati 23, con il totale delle vittime che sale a 34.767. Gli attualmente positivi nel Paese sono 15.563, 933 in meno rispetto al giorno precedente. In sette regioni non sono stati registrati nuovi contagi

Coronavirus, tutte le notizie di mercoledì 1 luglio

California e Texas: record di nuovi contagi

In California sono stati registrati ieri 8 mila nuovi casi di coronavirus: il terzo record consecutivo per numero di contagi giornalieri in 8 giorni. Record giornaliero anche in Texas, dove ci sono state 6.975 nuove positività.

Mes, Speranza: “Fondi essenziali per la sanità”

Così il ministro della Salute Roberto Speranza sulla opportunità di fare ricorso al Mes per investimenti sulla sanità: "L'ultima parola spetterà al Parlamento - ha detto a Rai3 - ma penso che queste risorse siano essenziali. Si deve trovare una sintesi. Più risorse ci sono e meglio è e penso che queste risorse siano essenziali. La via d'uscita è un grande piano per il servizio sanitario nazionale".

Usa: superati i 126 mila morti

Sono più di 126.000 i morti per coronavirus negli Usa. Secondo il conteggio della Johns Hopkins University, i morti finora sono 126.512 nei 50 Stati. I casi accertati di contagio sono 2.612.259. Nelle ultime 24 ore i morti sono stati 372 e i nuovi test positivi 21.707.

Francia: 30 nuovi decessi, 29.813 vittime totali

Nelle ultime 24 ore in Francia registrati 30 decessi per coronavirus, che portano il totale delle vittime da inizio pandemia a 29.813. I ricoverati in terapia intensiva nel Paese sono 602, 17 in meno rispetto a ieri.

Usa, Biden: “Niente più comizi prima del voto”

Joe Biden ha annunciato che non terrà più comizi elettorali prima delle presidenziali americane di novembre a causa della pandemia.

Israele: 765 nuovi casi, record da aprile

In Israele sono stati registrati altri 765 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, record giornaliero dall'inizio di aprile. In totale i contagi finora sono stati 25.041, mentre i decessi sono stati 320.

Liguria: 3 nuovi contagi e nessun decesso

Sono tre le persone contagiate dal coronavirus nelle ultime 24 ore in Liguria, mentre risultano 1.347 gli attualmente positivi, in calo di 11 unità. E' quanto emerge dal bollettino odierno diffuso dalla Regione. Il numero delle vittime è fermo a 1.558 da due giorni.

Speranza: “Resta quarantena arrivi extra Schengen”

L'Italia mantiene in vigore l'isolamento fiduciario e la sorveglianza sanitaria per tutti i cittadini provenienti dai Paesi extra Schengen. La misura si applica nel nostro Paese anche ai cittadini dei 14 Paesi individuati dall'Ue nella "lista verde", da e per i quali ci si può muovere liberamente da domani. E' questo il contenuto dell'Ordinanza firmata oggi dal ministro della Salute Roberto Speranza: "La situazione a livello globale resta molto complessa. Dobbiamo evitare che vengano vanificati i sacrifici degli italiani negli ultimi mesi".

Algeria: nuovo record contagi nelle ultime 24 ore

L'Algeria registra un nuovo record nella crescita dei contagi da coronavirus. Sono infatti 336 i nuovi casi di coronavirus registrati nelle ultime 24 ore che portano a 13.907 il bilancio totale dei contagiati nel Paese. I decessi sono saliti a 912.

Piemonte verso abolizione distanziamento sui treni

La Regione Piemonte va verso l'abolizione del distanziamento su treni e autobus extraurbani. Secondo indiscrezioni i pareri tecnico-scientifici chiesti nelle scorse ore sembrano andare in questa direzione. In assenza di misure di carattere nazionale nelle prossime ore il governatore Alberto Cirio potrebbe quindi firmare una ordinanza che dovrebbe entrare in vigore dal fine settimana.

Abruzzo: nessun paziente in terapia intensiva

In Abruzzo non ci sono più pazienti affetti da Covid-19 ricoverati in terapia intensiva. Ieri erano due, ma nelle ultime ore sono stati trasferiti in terapia non intensiva. Dai test di laboratorio più recenti non sono emersi nuovi casi, il totale è fermo a 3.287. Si registrano invece due nuove vittime, che fanno salire il bilancio dei morti a 464.