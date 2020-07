La trasformazione di Rondo: non sembra più lui

Tornato ad allenarsi dopo le lunghe settimane di stop dovute alla quarantena, Rondo si è presentato al campo d’allenamento di El Segundo in perfetta forma fisica. Anzi, ben più grosso e muscoloso di quanto non sia mai stato in passato, come si vede in questo video

In passato più volte si è parlato del fatto che la versione “Playoff Rondo” fosse quella che ha fatto comodo a diverse squadre NBA. Più atletico, più concentrato, più in forma. Mai però c’era stata occasione in questi 15 anni di carriera del giocatore dei Lakers di capire come sarebbe stata la versione “post-quarantena” dell’ex campione NBA con i Celtics. Rondo infatti è tornato ad allenarsi con i compagni in palestra a Los Angeles, mostrando letteralmente i muscoli: una struttura fisica che evidente attraverso i video e le immagini, una dimensione mai raggiunta in passato. Una definizione figlia dell’impossibilità di uscire di casa e dunque del grande lavoro svolto in palestra. Il risultato? Spalle, petto, addome: tutto in evidenza, con la speranza che l’eccessiva dimensione non comprometta la meccanica di tiri o ne limiti la mobilità. Ai Lakers dicono di non averlo mai visto così in forma negli ultimi anni, l’ennesimo motivo che fa ben sperare i tifosi gialloviola in vista della ripartenza della stagione.