Primo allenamento di Smith: “Sono stato depresso”

La rinuncia da parte di Avery Bradley, uno spiraglio aperto nel momento in cui sembrava ormai non esserci più spazio per lui. JR Smith è tornato a far parte di una squadra NBA, al fianco del suo amico e compagno LeBron James, ed è pronto a riprendere il discorso dove si era interrotto mesi fa - quando lontano dal parquet ha vissuto momenti non semplici da affrontare, come raccontato dal diretto interessato: “Sono stato depresso a lungo, per fortuna sono riuscito a risolvere almeno in parte i problemi qualche mese fa. Non mi andava di fare nulla, anche la cosa più banale: sono un grande giocatore alla PlayStation ad esempio, ma non facevo una partita neanche a 2K. Non mi andava di giocare a pallacanestro, di allenarmi, non volevo sentire nulla che mi facesse pensare al basket”. Adesso invece in palestra a El Segundo è pronto a seguire i suoi nuovi compagni a Orlando, a giocarsi un finale di stagione diverso da tutti gli altri. Nella forma, ma nel suo caso anche nella sostanza: “Sono rimasto lontano dal parquet così tanto tempo che adesso non ho voglia di pensare a quello che accadrà tra qualche mese: voglio godermi il momento”. Per dare un senso al suo arrivo in gialloviola poi basterà dare continuità al suo 37.3% di conversione dalla lunga distanza in 15 anni di carriera: il tiro dall’arco è una delle armi che più serviranno ai Lakers per cercare di conquistare il titolo NBA. Un’opportunità che anche JR non vuole lasciarsi sfuggire.