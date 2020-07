Chi avrebbe scommesso sui Toronto Raptors?

I campioni NBA in carica hanno perso Kawhi Leonard e Danny Green, ma non la voglia di vincere e la capacità di fare la differenza anche contro le squadre di vertice. Milwaukee (e non solo) dovranno vedersela con loro

Chi. L’avrebbe. Mai. Detto. La verità? Nessuno. Nessuno pensava che dopo aver perso Kawhi Leonard, Toronto sarebbe stata in grado di continuare ad abitare nei quartieri alti della Eastern Conference. Previsione completamente sbagliata. Perso Leonard – e perso anche un soldato scelto come Danny Green – coach Nurse ha deciso di puntare principalmente su due aspetti: la difesa e il contropiede. Toronto è seconda per efficienza difensiva, trasforma in canestri le palle perse degli avversari, è prima nei punti segnati in contropiede e difende in modo efficace sul perimetro. E poi, tutti quelli che non si chiamano Leonard e Green sono restati a Toronto. Lowry, Van Vleet, Ibaka, Gasol. Un nucleo solido. A cui mancava una stella. Quantomeno un’idea, un progetto di stella. Lo ripetiamo: chi l’avrebbe mai detto? La verità? Pochi. Al quarto anno nella NBA, Pascal Siakam viaggia a quasi 24 punti di media, è perfetto per il gioco dei Raptors, non ha più paura di tirare da tre e il suo livello di energia è difficilmente eguagliabile. A Est tutti parlano di Milwaukee, Boston, Philadelphia. Siamo sicuri che siano più forti di Toronto?