La notizia ha già fatto enorme clamore, attirando le attenzioni dell’intero mondo dello sport: Mike Tyson torna a combattere a 54 anni, a Los Angeles, in un evento che attirerà l’attenzione non solo degli appassionati di box. “Only Legends League”, una società fondata dallo stesso Tyson che si propone come obiettivo quello di riportare al centro dell’attenzione le leggende dello sport che si sono ritirate ormai da tempo. Nate Robinson in realtà è ancora in attività, impegnato a 36 anni in un torneo itinerante in giro per gli USA al momento sospeso a causa della pandemia da Covid-19. Il piccolo grande ex giocatore dei New York Knicks però ha già confermato la sua disponibilità e la presenza il prossimo 12 settembre, in uno dei match che lanceranno poi il grande ritorno sul ring di Tyson: “Voglio mostrare al mondo il fatto che sono un atleta di calibro mondiale: ho giocato a football al college, 11 anni in NBA e adesso sono felice di questa avventura con la box”. Parole rilasciate a Shams Charania di The Athletic, che per primo ha dato la notizia via Twitter - scatenando in maniera indiretta i commenti dei due sfidanti. Jake Paul, 23 anni, è già salito sul ring altre volte nei mesi scorsi, ma mai contro uno sportivo come Nate Robinson. Una testa a testa in cui ci sarà dunque da divertirsi.