Tyson, una macchina da pugni in allenamento. VIDEO

Proseguono gli allenamenti di Mike Tyson, prossimo ad annunciare il suo ritorno sul ring per alcune esibizioni benefiche: a quasi 54 anni, l'ex campione del mondo dei pesi massimi non ha perso potenza e velocità, sfoderando contro il suo allenatore e sparring una serie impressionante di colpi

Mike Tyson è ormai prossimo al rientro sul ring per alcuni match a scopi benefici. L'ex campione del mondo dei pesi massimi, 54 anni tra una settimana, si sta allenando duramente per farsi trovare pronto all'appuntamento. Nei numerosi video postati da 'Iron Mike' sui social, si è vista la straordinaria tenuta atletica da parte del pugile statunitense. Nell'ultimo, Tyson sferra una serie impressionante di pugni a una velocità incredibile al suo allenatore-sparring. Se sarà rivincita con Holyfield, come tutto sembra far presupporre, si saprà tra qualche giorno.