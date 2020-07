Redick rivela: "Le stelle hanno stanze migliori"

I giocatori NBA, si sa, non sono tutti uguali. L’esistenza stessa dell’All-Star Game come metodo di riconoscimento del talento mette una ristretta cerchia di giocatori sopra gli altri, e in quanto tale i trattamenti a loro riservati sono speciali. Anche la bolla di Orlando non fa eccezione: pur in un ambiente che dovrebbe mettere tutti sullo stesso piano, alcuni giocatori hanno ricevuto dei benefit speciali — in particolare quando si è trattato di decidere quali stanze assegnate. “Ho visto dei video di alcune stanze delle superstar negli altri hotel e lasciate che vi dica una cosa: questa esperienza nella bolla non è la stessa per tutti” ha detto JJ Redick in un’apparizione in una diretta Instagram. “Alcuni hanno sostanzialmente degli appartamenti da due o tre stanze. Sfortunatamente io non ho la cucina, ma alcuni ce l’hanno direttamente in camera”. Poi ha aggiunto con una battuta: “Faccio questo lavoro da 14 anni e non riesco neanche a farmi dare una stanza decente, ma è andata come è andata…”. A confermare quanto detto da Redick c’è il recente caso della foto fatta da CJ McCollum davanti alla stanza di Damian Lillard in occasione del suo compleanno: sulla porta della camera si legge chiaramente la scritta “Presidential Suite”, nonostante l’account della NBA abbia cercato di editarla quando l’ha ripresa per i propri canali. Detto questo, nessuno può davvero lamentarsi (a parte Rajon Rondo): i tre hotel scelti per la NBA sono i migliori di tutta Disney World e anche la qualità del cibo, messa sotto attacco nelle prime giornate, pare essere decisamente migliorata.