1. PESCA | Nessun altra attività ha avuto il successo della pesca, con praticamente tutti i giocatori NBA (a partire da veri appassionati come Paul George) che si sono cimentati con la canna in mano. Dopo aver posato per una foto o per un video con il proprio bottino, però, tutti hanno ributtato i pesci in acqua — alcuni con risultati esilaranti come nel caso di Ben Simmons, che non è riuscito a centrare l’acqua neanche buttandoci un pesce (dando vita a infinite battute sulle sue doti di tiro, poi smentite in campo con una tripla a segno)