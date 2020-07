Oms: "Coronavirus grande ondata, non è stagionale"

Oms: "Unica grande ondata, non è stagionale"

Siamo ancora nella prima ondata della pandemia di Covid-19, che sarà "un'unica grande ondata" e "andrà su e giù". Lo ha detto la portavoce dell'Organizzazione mondiale della Salute, Margaret Harris, in un briefing a Ginevra, sottolineando che "la cosa migliore è cercare di tenere la curva piatta". L'Oms ha avvertito che il virus non si comporta in modo stagionale come l'influenza. "Le persone ancora pensano alle stagioni", ha spiegato Harris, "quello che dobbiamo tutti capire è che questo virus è nuovo e si comporta diversamente".