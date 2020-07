Perkins critica, Williams risponde: "Stai zitto"

Da quando Kendrick Perkins ha lasciato il basket giocato per lanciarsi nella carriera tra i media, le sue opinioni hanno spesso fatto discutere specialmente tra i suoi ex colleghi. In molti si ricordano le sue lunghe battaglie a colpi di tweet con l’ex compagno Kevin Durant, mentre questa volta a finire nel suo mirino è stato Lou Williams. La guardia dei Clippers è attualmente in quarantena per dieci giorni dopo che, nel suo periodo lontano dalla bolla, è stato immortalato in un famoso strip club di Atlanta, il Magic City, per gustarsi — secondo quanto sostiene — delle ali di pollo di cui va pazzo, tanto che un particolare tipo porta anche il suo nome (le Lemon Pepper BBQ, se ve lo stavate chiedendo). Una deviazione che gli è costata 10 giorni di isolamento al suo ritorno a Orlando, ma soprattutto le critiche più o meno unanimi per il suo comportamento sconsiderato — tra cui quelle di Perkins in diretta su ESPN. Perkins ha postato il video del suo intervento scrivendo “È preoccupante quando un rookie come Zion Williamson si comporta in maniera più matura rispetto a un veterano come Lou Williams”, parole che evidentemente non sono piaciute al tre volte Sesto Uomo dell’Anno. “Sono in questa lega da 15 anni e il massimo che puoi dire su di me è che mi sono fermato a comprare delle ali di pollo durante una pandemia. Perk. Stai zitto. E quando mi incroci smettila di ridere e dirmi che ti comporti così solo perché sei in tv”. Un attacco frontale che ribadisce un sentimento piuttosto diffuso tra i giocatori NBA, che hanno cominciato a sopportare poco le “sparate” di Perkins in tv e sui social.