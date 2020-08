Buone notizie da Orlando: zero positivi in NBA

Da una settimana ormai le partite NBA sono ricominciate e i giocatori NBA hanno ricominciato a produrre spettacolo anche in un contesto mai visto prima come quello di Disney World a Orlando. Il miglior risultato possibile per la lega è la mancanza di notizie, nel più classico dei “no news is good news”: come comunicato dalla NBA e dall’associazione giocatori, non ci sono casi di positività all’interno della bolla di Orlando per la terza volta consecutiva. Le ultime positività riscontrate risalgono infatti al primo test effettuato da ciascuna franchigia nel proprio mercato di riferimento, isolando immediatamente i giocatori positivi e rimandando il loro arrivo nella bolla di Disney World, secondo il protocollo stilato dalla lega. Nonostante la pandemia sia decisamente preoccupante nel resto degli Stati Uniti e in particolare in Florida, quindi, la bolla sembra reggere bene a Disney World, anche per i continui richiami della NBA nei confronti dei giocatori e membri dello staff “pizzicati” a non indossare la mascherina negli spazi comuni della bolla, come successo negli ultimi giorni. Mancano ancora circa due mesi al termine della stagione, ma finora la bolla sta dando i risultati sperati.