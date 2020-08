Il n°77 sloveno continua a incantare sui parquet NBA, tornato in campo più forte di prima dopo quattro mesi di sospensione. Contro i Kings ha un conto in sospeso sin dagli esordi: a Sacramento infatti hanno preferito puntare su Marvin Bagley III e lui ogni volta non perde occasione di ricordare ai californiani il clamoroso errore di valutazione

Quella scelta mancata al Draft del 2018, quando i Kings avrebbero potuto puntare su Luka Doncic e alla fine hanno preferito scegliere Marvin Bagley, la pagheranno cara molto a lungo. Almeno ogni volta che Sacramento sarà costretta ad affrontare Dallas, visto che il n°77 sloveno sembra ricordare bene chi ha deciso di farlo scivolare un po’ più in basso. Doncic infatti è stato il protagonista della vittoria all’overtime contro i Kings, abile ad approfittare dei cinque minuti in più a disposizione per mettere a referto l’ennesima gara storica della sua giovanissima carriera. Per lui sono 34 punti, 20 rimbalzi e 12 assist - una performance mai fatta registrare in passato da un giocatore di soli 21 anni e 158 giorni. Il più giovane prima di lui ad aver concluso un match NBA con almeno 30 punti, 20 rimbalzi e 10 assist era stato Oscar Robertson (non uno qualsiasi), a 23 anni e 12 giorni.