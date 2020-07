Dallas, il miglior attacco NBA grazie a Doncic

I Lakers di LeBron? I Bucks di Giannis? I Rockets di Harden? No, no e no. Il miglior attacco della NBA, il più efficiente è quello dei Dallas Mavericks. E l’attacco numero 1 della Lega è nelle mani di un 21enne di Lubiana. In Doncic, immagini e numeri si intrecciano. Le immagini abbagliano, i numeri stupiscono. Lo sloveno è a un niente dai 29 punti di media, sesto realizzatore della Lega; è a un niente dai nove assist a gara, quarto nella NBA; supera i nove rimbalzi a partita. 19°, sì, ma i 18 giocatori che lo precedono sono tutti centri, al massimo ali. Di esterni – oltre all’ex Real Madrid – non ce ne sono. Doncic è il primo motore dei Mavs. Tutto ciò che accade nella metà campo offensiva brilla, tutto ciò che accade nella metà campo difensiva è meglio farlo sparire sotto al tappeto. Eccolo il motivo per cui Dallas rischia di non fare molta strada: differenza troppo ampia tra attacco e difesa. In realtà, non è poi così importante. Dallas torna ai playoff dopo quattro anni. Dallas ha il miglior attacco della NBA. Dallas ha Doncic. Dallas ha già vinto.