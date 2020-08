Arrivano brutte notizie per i Philadelphia 76ers. Ben Simmons è uscito anzitempo dalla partita contro gli Washington Wizards dopo aver sentito un fastidio al ginocchio sinistro e, sebbene i primi responsi fossero incoraggianti senza dolore o gonfiamenti, l’infortunio non è di entità banale. Secondo quanto riferito da ESPN e The Athletic, l’australiano si è procurato una sublussazione della rotula del ginocchio sinistro: la risonanza magnetica non ha mostrato danni ai legamenti, e questa e la buona notizia, ma la sua assenza è definita come a tempo indeterminato. Sia la squadra che il giocatore determineranno nei prossimi giorni come gestire l’infortunio ed è possibile che la sua esperienza nella bolla possa considerarsi conclusa. Tra dieci giorni infatti cominceranno i playoff ed è improbabile che Simmons possa essere pronto in così poco tempo, specialmente con l’intensità richiesta dalla post-season. Coach Brett Brown ha detto che la squadra avrà un'idea più chiara delle possibilità di recupero del giocatore nelle prossime 24 ore. I Sixers, attualmente sesti nella Eastern Conference, affronterebbero i Boston Celtics in un primo turno infuocato e non è impossibile vedere i Sixers uscire sconfitti dalla serie, senza dare a Simmons il tempo necessario per tornare in tempo. Nelle tre partite disputate nella bolla Simmons ha realizzato 11.7 punti con 7 rimbalzi e 4.3 assist di media in meno di 29 minuti, ben lontani dalle cifre di una ottima regular season, specialmente dal punto di vista difensivo.