Ospite del podcast "Play for Keeps", la superstar dei Brooklyn Nets si è sbilanciato nei pronostici per la fine di questo campionato. Che secondo lui incoronerà i Clippers. Per la loro profondità e per una ragione che ha a che vedere con il ruolo di Paul George e Kawhi Leonard

“Odio dover fare queste previsioni, perché non si sa mai cosa può succedere — basta guardare cos’è successo a noi [i Golden State Warriors] l'anno scorso…”, esordisce così Kevin Durant ospite del podcast “Play for Keeps”, ma poi — messo alle strette — si sbilancia e azzarda addirittura un pronostico sulla finale NBA 2020 e sulla prossima squadra campione: “Se fossi costretto a scegliere direi Clippers contro Bucks come sfida per il titolo”, azzarda la superstar dei Nets. “E poi andrei coi Clippers”. Spiega anche il perché, Durant: “Sono molto profondi, e anche se non hanno avuto la possibilità di giocare molto tutti assieme, finora, il loro livello di talento innegabile. Hanno due giocatori come Paul George e Kawhi Leonard in ala, e oggi se vuoi vincere quello è il ruolo che devi aver coperto al meglio. L.A. ha due delle tre, forse quattro migliori ali di tutta la NBA, oggi”.