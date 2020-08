Nikola Jokic non ha chiuso la sfida contro i San Antonio Spurs con una tripla doppia, come ha già fatto 13 volte in questa stagione. Non è andato neppure vicino alla sua miglior prestazione dell’anno — 47 punti contro Atlanta a inizio gennaio. È andato in doppia cifra di assist, sì, ma i rimbalzi sono stati solo 4, ben sotto media rispetto agli oltre 10 che colleziona ogni sera. Eppure Gregg Popovich dopo la gara persa contro i Nuggets ha avuto soltanto parole di grandissimo elogio per il centro serbo, per il quale ha azzardato un paragone eccellente (ma anche un po’ scomodo): “Jokic per me è la reincarnazione di Larry Bird. Sa fare tutto, è straordinario”, ha dichiarato coach Pop.