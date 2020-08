Pjanic: “CR7 sarebbe un gran giocatore di basket”

Con la ripartenza della stagione NBA, la lega ha coinvolto una serie di personaggi anche degli altri sport per riaccendere i riflettori sulla bolla di Disney World. Tra questi c’è anche Miralem Pjanic , ancora per qualche tempo centrocampista della Juventus prima del suo passaggio già annunciato al Barcellona per la prossima stagione. Il bosniaco ha indicato nei Los Angeles Lakers i suoi favoriti per vincere il titolo e in Giannis Antetokounmpo il suo MVP della stagione , ma soprattutto ha rivelato quale calciatore secondo lui potrebbe avere successo anche nella pallacanestro . “Penso che Cristiano Ronaldo ci riuscirebbe perché ha tante qualità ” ha detto durante un panel dell’NBA Virtual Celebrity Row. “ Fisicamente è strutturato, salta molto in alto ed è veloce. Se se la cava anche con le mani, potrebbe essere un gran giocatore di basket ”.

I precedenti di CR7 con il basket

L’elevazione di certo non gli manca, come dimostrato più di una volta in carriera e in particolare con il gol alla Sampdoria dello scorso dicembre, in cui il suo salto per colpire il pallone a 2 metri e 58 ha dato vita a paragoni con gli alley-oop dei migliori saltatori del basket (“Un gol da NBA” disse l’allenatore avversario Claudio Ranieri). In realtà non ci sono particolari indizi sulle qualità di CR7 con il pallone tra le mani invece che tra i piedi: ai tempi del Real Madrid nel 2016 era stato immortalato in una schiacciata, ma anche recentemente alla Continassa ha sempre utilizzato il piede destro (e non le mani) per fare canestro. Le conoscenze, invece, non gli mancano, come dimostrato nell’estate del 2019 con la foto insieme a Michael Jordan in Costa Azzurra.