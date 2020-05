Preparazione, tiro e canestro da tre punti. No, il protagonista non è Steph Curry ma Cristiano Ronaldo. In un momento di relax durante la seduta di allenamento alla Continassa, il fuoriclasse portoghese ha dimostrato di saperci fare anche con il calcio-basket. Colpo sotto perfetto e palla nella retina per CR7, che poi ha esultato come dopo un gol all’Allianz Stadium. Un "Siuuu" che mancava da tempo. Per ora è un semplice assaggio, in attesa di capire se e quando potrà tornare a urlare negli stadi…