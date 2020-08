Gallinari in campo contro Washington: LIVE su Sky

Travolgente la partenza dei Thunder , che segnano i primi 13 punti della gara sfruttando le mani caldissime di Danilo Gallinari e Mike Muscala . Per l'azzurro ci sono 7 punti con una tripla e e gli altri 6 sono firmati dall'ex giocatore degli Hawks. Billy Donovan cavalca il vantaggio iniziale e mette in campo presto le seconde linee , con OKC che può gestire un vantaggio in doppia cifra.

La presentazione della gara

Voglia di rivincita in casa Thunder, dopo aver concesso la prima vittoria nella bolla ai Memphis Grizzlies (fino a quel punto senza successi a Orlando): la sfida contro gli Wizards — ormai eliminati dai playoff a Est — sembra perfetta per il riscatto di Danilo Gallinari e compagni, che contro Washington devono però fare a meno di Dennis Schröder, assente per motivi personali. Anche senza la guardia tedesca (recentemente nominata tra i tre finalisti per il premio di giocatore più migliorato) OKC deve però puntare alla vittoria, fondamentale per resistere agli attacchi degli Utah Jazz che insidiano il quinto posto a Ovest dei Thunder. Thunder che — da quando sono nella bolla di Orlando — hanno vinto la metà delle gare disputate (2-2 il record) guidati da uno strepitoso Chris Paul da quasi 20 punti a sera con il 56% dal campo e oltre il 46% da tre punti. Alle sue spalle, solido come al solito, secondo miglior marcatore di squadra, c’è proprio Danilo Gallinari — fresco di 32° compleanno, festeggiato l’8 agosto: per lui 16.5 punti di media e incoraggianti percentuali da tre punti (41.7% su sei triple tentate a sera) ma anche quasi 4 rimbalzi di media. Oklahoma City-Washington è su Sky Sport NBA con commento in lingua originale a partire dalle 18.30.