Wade copia il look di LeBron: la reazione del Re

LeBron James e Dwyane Wade sono legati per sempre, non solo da una grande amicizia ma anche dall’aver convissuto in Florida per quattro anni dal 2010 al 2014 ai tempi dei Miami Heat. Un periodo nel quale si sono resi protagonisti di look molto stravaganti per arrivare alle partite. Forse proprio per fare un omaggio alla Florida, LeBron James ha deciso di presentarsi alla sfida con i Denver Nuggets con la camicia sbottonata e i pantaloncini corti, oltre alla mascherina obbligatoria all’interno della bolla di Disney World. Un look che ha fatto il giro dei social e che è stato notato anche dal suo amico Wade, impegnato nello studio di TNT nel posto abitualmente occupato da Charles Barkley. La leggenda degli Heat ha quindi deciso di regalare spettacolo slacciandosi anche lui la camicia e mostrando i pettorali come l’amico, prendendolo in giro in diretta televisiva.