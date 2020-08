LeBron in panchina si mangia un panino. VIDEO

Nel corso della partita contro i Sacramento Kings in cui è rimasto in campo solo nel primo tempo, LeBron James è stato “pizzicato” dalle telecamere mentre addentava un sandwich in panchina al fianco di Anthony Davis. Per lui 17 punti, 3 rimbalzi e 4 assist in 15 minuti prima di accomodarsi in panchina per una partita priva di significato per i Lakers, che attendono la vincente tra Blazers e Grizzlies per scoprire gli avversari ai playoff