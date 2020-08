Conley lascia la bolla per la nascita del figlio

Il playmaker degli Utah Jazz ha lasciato la bolla di Disney World per tornare a Columbus, in Ohio, per la nascita del figlio. Un’assenza nota da tempo ma che complica la situazione dei Jazz alla vigilia della serie contro i Denver Nuggets: Conley salterà come minimo le prime due partite prima di poter tornare a disposizione di coach Snyder

Gli Utah Jazz sapevano che durante il periodo della bolla avrebbero dovuto fare a meno di Mike Conley, la cui nascita del figlio era attesa proprio tra agosto e settembre. Il momento atteso dalla famiglia del playmaker è infine arrivato: come riportato da The Athletic, il giocatore ha lasciato Disney World per tornare a Columbus, in Ohio, in occasione della nascita di suoi figlio. Una priorità di famiglia insindacabile che non è nuova per la bolla (Dennis Schröder è già uscito e tornato, Gordon Hayward lo farà verso inizio settembre) ma che complica la situazione dei Jazz alla vigilia della serie di playoff con i Denver Nuggets. Anche ammettendo che Conley torni subito nella bolla, dovrà comunque sottoporsi a quattro giorni di isolamento — che con il calendario fitto dei playoff significa saltare almeno due partite, visto che si gioca un giorno sì e uno no. Se dovesse (comprensibilmente) tardare ancora, i tempi potrebbero allungarsi anche più a lungo — un’assenza che potrebbe rivelarsi cruciale in una serie che si preannuncia equilibrata come quella contro Nikola Jokic e soci.