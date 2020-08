Playoff NBA: Denver-Utah LIVE alle 19.30 su Sky

La presentazione della sfida tra Denver e Utah

Per oltre quattro mesi abbiamo aspettato con ansia che si tornasse sul parquet e, nonostante il ritardo, è finalmente arrivato quel momento dell’anno in cui gli appassionati (e non solo loro) possono guardarsi negli occhi e dire: sì, iniziano i playoff NBA, parte lo spettacolo. Definito il tabellone del primo turno, le 16 franchigie rimaste nella bolla di Disney World sono pronte a fare sul serio: da questa sera quattro partite al giorno in questo avvio, di cui due in prime time italiano. Un’occasione unica per godersi il basket NBA al suo massimo livello in diretta senza dover puntare la sveglia a orari improbabili. Si parte con Denver Nuggets-Utah Jazz, la sfida tra la terza e la sesta forza della Western Conference e una delle serie playoff più equilibrate del primo turno: da una parte Nikola Jokic e compagni sono stati uno dei gruppi più colpiti dal contagio da Covid-19, rimaneggiati e al tempo stesso rinfrancati dalle ottime prestazioni dei giovani (da Bol Bol a Michael Porter Jr.); dall’altra i Jazz cercano stabilità nello spogliatoio dopo che il caso di positività di Rudy Gobert - seguito a stretto giro da Donovan Mitchell - non solo ha bloccato l’intera lega per mesi, ma anche incrinato i rapporti all’interno dello spogliatoio. Un testa a testa pieno di spunti, con gara-1 tutta da seguire in diretta su Sky Sport NBA con la telecronaca di Mauro Bevacqua e Davide Pessina.