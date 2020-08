Sfida in famiglia: Rivers contro il genero Curry

Si dice sempre che la NBA sia una grande famiglia, ma per alcuni dei suoi membri è letteralmente così. È il caso di Doc Rivers e Seth Curry, che dalla scorsa estate sono legati da un legame di parentela molto stretto visto che la figlia di Doc, Callie, ha sposato Seth a settembre 2019 — per delle nozze pagate da coach Rivers che si è chiesto (ironicamente) se non si trattasse di tampering. Ora l’allenatore e il giocatore si ritroveranno di fronte nella serie di playoff del primo turno tra Clippers e Dallas Mavericks, per una questione davvero di famiglia. La domanda sorge spontanea: per chi farà il tifo Callie? "Non penso che si schiererà dalla mia parte, ma non ne sono così sicuro" ha detto Rivers all’Orange County Register. "Io, lei e Seth parliamo tutti i giorni, perciò sarà interessante. Le ho detto che dovrebbe vederla in questo modo: la famiglia dovrebbe rimanere unita, e il modo migliore affinché accada è che vincano i Clippers". Callie e Seth infatti hanno una figlia di due anni, Carter, che ovviamente non vede il papà da più di un mese dopo la sua partenza per la bolla. Una sconfitta ai playoff contro i Clippers permetterebbe a Seth di tornare a casa, per la felicità del nonno che invece andrebbe avanti nella caccia al suo secondo titolo NBA. Chi avrà la meglio? L’appuntamento è fissato per la notte tra lunedì 17 e martedì 18 agosto alle 3.00 in diretta su Sky Sport NBA con commento originale e martedì in vari passaggi con la telecronaca di Flavio Tranquillo e Marco Crespi.