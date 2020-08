Distorsione alla caviglia per Doncic, Dallas trema

Le speranze di una squadra, e di una città, aggrappate a una risonanza magnetica. Quella a cui si dovrà sottoporre in giornata Luka Doncic, dopo la distorsione alla caviglia sinistra subita in gara-3 contro i Clippers durante il terzo quarto, a meno di 4 minuti dalla fine. Impegnato in difesa su Kawhi Leonard, il talento sloveno ha visto il suo piede sinistro piegarsi in maniera innaturale, ma neppure la distorsione alla caviglia ha tenuto fuori Doncic dalla gara in un primo momento. Il n°77 dei Mavs è infatti tornato in campo col piede fasciato e zoppicante al via dell’ultimo quarto, salvo poi uscire definitivamente con poco più di 9 minuti da giocare sul cronometro e non tornare più. “Non è così brutta”, le parole di Doncic a caldo, nel valutare la sua distorsione. “Anzi, a dire il vero sono stato fortunato che si tratta della sinistra e non della destra [già distorta due volte in stagione, tanto da fargli perdere 11 gare, ndr]. È una leggera distorsione, vedremo domani”.