CHRIS PAUL, OKLAHOMA CITY THUNDER | In gara-1 ha sfiorato la tripla doppia: come si fa a inserirlo tra le delusioni? Tra i giocatori in campo più di 20 minuti a sera CP3 ha il secondo peggior net rating di tutti i playoff, un tragico -31.2. Solo 2 assist in gara-2, ma soprattutto l’impressione di non riuscire a contribuire per il bene della sua squadra (OKC -7 con lui in campo in gara-1, -36 in gara-2)