Lakers ok e 2-1 nella serie, OKC vince all’OT

Non basta a Houston un James Harden da 38 punti in 38 minuti, a cui aggiunge 7 rimbalzi e 8 assist - uscito per raggiunto limite di falli durante l’overtime per la prima volta in stagione. Il Barba è uno dei quattro giocatori in doppia cifra, in un match da 15/50 dalla lunga distanza per Houston, che riacciuffa in volata OKC grazie al libero a bersaglio di Danuel House (che sbaglia il secondo del possibile sorpasso). I Rockets adesso sperano di non risentire della battuta d’arresto e soprattutto di ritrovare Russell Westbrook sul parquet in gara-4

