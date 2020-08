Giannis cerca il 2-1: Magic-Bucks alle 19 su Sky

Da una serie tra la squadra con il miglior record della NBA e una numero 8 non ci si aspetta necessariamente equilibrio, eppure nei playoff qualche sorpresa può sempre capitare. È quanto successo in gara-1 tra i Milwaukee Bucks e gli Orlando Magic, con i secondi che in gara-1 hanno vinto con merito la partita segnando 122 punti miglior difesa della lega, trascinati dai 35 punti di un eccellente Nikola Vucevic. Giannis Antetokounmpo e soci hanno poi rimesso in parità la serie grazie alla doppia doppia da 28+20 dell’MVP in carica in appena 32 minuti di gioco, sostenuto dai 20 di Brook Lopez per sopperire ad un’altra prestazione opaca di Khris Middleton (2 punti). Proprio dal numero 22 dei Bucks ci si aspetta un riscatto nel terzo episodio della serie — in diretta su Sky Sport NBA con il commento di Francesco Bonfardeci e Davide Pessina —, nel quale i Bucks devono provare a imporsi per indirizzare la serie in proprio favore. Per i Magic non ci saranno né Aaron Gordon né Michael Carter-Williams, assenti ormai da qualche tempo per — rispettivamente — un problema al bicipite femorale e uno al piede, ma la squadra ha già dimostrato di saper dare battaglia e rivelarsi cliente scomodo sui due lati del campo.