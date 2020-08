Salta la panchina di Phila: licenziato Brett Brown

Non si può certo dire che la notizia arrivi come un fulmine a ciel sereno. Dopo la pesante sconfitta per 4-0 contro i Boston Celtics, era solo questione di tempo prima che i Philadelphia 76ers decidessero di licenziare coach Brett Brown. Ora la conferma è arrivata tramite la notizia data da Adrian Wojnarowski di ESPN, che ha sottolineato come l’addio all’allenatore che ha guidato il “Process” negli ultimi sette anni sia in realtà solo l’inizio di una ristrutturazione più grande della dirigenza dei Sixers. Alla guida però dovrebbe comunque rimanere il General Manager Elton Brand, con l’obiettivo dichiarato di tenere assieme Joel Embiid e Ben Simmons anche per il futuro, cercando un allenatore in grado di farli rendere al massimo. I primi nomi fatti da Shams Charania di The Athletic sono quelli di Tyronn Lue (ex campione coi Cleveland Cavaliers e attualmente assistente di Doc Rivers ai Clippers), Jay Wright (storico allenatore dell’università di Villanova), Dave Joerger (ex coach di Memphis e Sacramento) e Ime Udoka (scuola Spurs e assistente di Brown sulla panchina di Philadelphia). Secondo quanto scritto da ESPN, il candidato numero 1 rimane comunque Lue per la sua esperienza da campione NBA e la sua capacità di gestire stelle di primissimo livello - e l'interesse sarebbe reciproco.