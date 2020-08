Si riparte: Milwaukee-Orlando gara-5 alle 21.30

Si riparte dove si era lasciato. Dopo il rifiuto di scendere in campo di mercoledì, i Milwaukee Bucks tornano in campo e cercano il passaggio del turno contro gli Orlando Magic, in una serie che conducono per tre vittorie a una. Una gara che assume ancora maggiori significati dopo quanto successo pochi giorni fa, quando i Bucks hanno deciso di boicottare la partita come gesto di protesta per quanto successo a Jacob Blake, colpito da sette colpi di pistola alla schiena da parte di un agente di polizia a Kenosha, in Wisconsin. Un evento che ha colpito da vicino i Bucks e la NBA intera, con i giocatori che hanno impiegato diverso tempo per ritrovare le energie mentali e la concentrazione per disputare delle partite di pallacanestro. Dopo tre giorni di discussioni e riunioni, ora i playoff possono ripartire — per la terza volta in cui questa strana e infinita stagione 2019-20 è stata costretta a ricominciare. Alle tante emozioni di questa partita si aggiungono anche quelle dovute alle recenti scomparse dell’attore Chadwick Boseman, grande appassionato di NBA, e dell’ex veterano NBA Cliff Robinson, entrambi scomparsi nella giornata di oggi per complicazioni dovute a un cancro. I temi da seguire non mancano di certo: la palla a due è prevista per le 21:30, mentre a mezzanotte e mezza Houston affronta OKC in diretta su Sky Sport NBA (commento in diretta di Mauro Bevacqua e Marco Crespi) e successivamente i Los Angeles Lakers proveranno a chiudere la serie contro i Portland Trail Blazers (diretta Sky Sport NBA alle 3.00, domani repliche con commento in italiano di Alessandro Mamoli e Matteo Soragna).