Dallas-L.A. Clippers, gara-6 su Sky: SEGUI IL LIVE

DALLAS MAVERICKS-L.A. CLIPPERS | IL TABELLINO

I Clippers partono 7-0 ma il primo pugno non stende certo i Mavs, che mandano a referto immediatamente tutti e cinque i propri giocatori del quintetto ma mandano anche subito in panchina (a riposo) Doncic, la cui caviglia è l'osservata speciale di questa gara-6. Buone le partenze di Marcus Morris e Paul George da una parte, dall'altra coach Carlisle trova punti e impatto da Seth Curry dalla panchina. Doncic, costantemente raddoppiato, fa girare palla e coinvolge i compagni: ne approfitta Dorian Finney-Smith, positivo in avvio. Poi il fattaccio: Morris stende Luka Doncic in entrata con un colpo violento e gratuito e viene espulso dalla partita. Dallas reagisce meglio alla provocazione del n°31 dei Clippers e chiude avanti il primo quarto, 34-29. Kawhi Leonard però va al lavoro a inizio del secondo quarto e i Clippers allungano, anche se Doncic inizia a prendere in mano l'attacco dei suoi. All'intervallo infatti il n°77 di Dallas è in ritmo per l'ennesima tripla doppia (15 punti, 6 assist e 5 rimbalzi) e dalle sue mani fluisce l'attacco dei Mavs, che però sprecano buone occasioni da tre punti (solo 4/17 dall'arco) per avvicinarsi a L.A., che così rimane davanti 57-51 dopo i primi ventiquattro minuti. La squadra di Doc Rivers ritrova il George positivo di gara-5 (14 per lui a metà gara, con 6/11), tira bene di squadra (50%) e domina a rimbalzo (+8). Ma sei punti non sono dote sufficiente, la gara (e forse la serie) si decide nel secondo tempo.

La preview di gara-6

Fermato da una lesione al menisco del ginocchio destro, Kristaps Porzingis non è della partita in gara-6 e neppure a disposizione per un’eventuale settima, settima che però i suoi Mavs dovranno guadagnarsi annullando il primo match point della serie ai Clippers. Ci vuole un Luka Doncic più simile a quello di gara-4 (semplicemente irreale: tripla doppia con 43 punti, 17 rimbalzi e 13 assist) che a quello di gara-5 (solo 6/17 al tiro con 1/6 da tre, per 22 punti), ma tutta Dallas dovrà fare uno sforzo supplementare per battere L.A., anche considerando che il roster di coach Carlisle è alle prese con qualche acciacco (Tim Hardaway Jr. al collo, Dorian Finney-Smith all’anca e Trey Burke alla caviglia). Caviglia — ma di Doncic — che ha fatto discutere tanto in gara-5, per l’episodio che ha visto coinvolta la superstar slovena e Marcus Morris, responsabile di un “pestone” sospetto (e forse intenzionale). Un episodio che ha acceso gli animi e che aggiunge stimoli a una sfida che già ne ha in abbondanza, anche considerando che in casa Clippers è possibile il ritorno di Patrick Beverley, sicuramente più incendiario che pompiere in presenza di un fuoco. A partire dalle 21.30 l’appuntamento con Dallas Mavs-L.A. Clippers è su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA, con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina.