La morte di Boseman e la NBA di Black Lives Matter

Da David Stern (il primo giorno del 2020) a John Thompson (oggi), passando ovviamente da Kobe Bryant, il 2020 ha visto una serie di lutti che hanno colpito duramente la "famiglia" NBA. Ecco perché quello di un attore - la "pantera nera" Chadwick Boseman - è importante almeno quanto questi

David Stern, il primo giorno di questo assurdo 2020. Poi Kobe Bryant. Quindi, negli ultimi giorni, una catena di lutti quasi irreale — Cliff Robinson, Lute Olson, ora John Thompson. Sberle, violente, al mondo NBA, ognuna per un motivo diverso. Stern: l’uomo la cui stretta di mano — sul palco del Draft — certifica il sogno, avverato, di una vita; Kobe: semplicemente Kobe (non c’è bisogno di aggiungere nulla); “Uncle Cliffy”: un collega, gone too soon, andatosene troppo presto; coach Olson: l’uomo che ha traghettato nella lega Steve Kerr, Andre Iguodala e tanti altri ancora; coach Thompson: uno senza il quale la NBA non avrebbe mai conosciuto Allen Iverson (pensateci). La lega li ha onorati e ricordati tutti, come si deve ai grandi — e farà lo stesso con John Thompson. Nel weekend, nella bolla di Orlando, prima del via di ogni partita è stato osservato un minuto di silenzio. Per Cliff Robinson. Per Lute Olson. E per Chadwick Boseman. Che l’account Twitter della lega ha definito “un grande amico della famiglia NBA” ma che — fino a prova contraria — non ha mai giocato o allenato (almeno non a livello NBA: al liceo Boseman era un buonissimo prospetto che scelse di dedicarsi alla recitazione dopo che una sparatoria lo privò di un compagno di squadra, uno dei suoi migliori amici). E allora perché il ricordo di Chadwick Boseman? Che c’entra, si sono chiesti in tanti? C’entra. Ecco perché.

LeBron: "Possiamo essere presidenti USA; possiamo essere supereroi" leggi anche Muore Chadwick Boseman: le reazioni del mondo NBA “Amavo i supereroi da ragazzino — ha raccontato al tempo LeBron James — ma non riuscivo a sentire davvero miei i vari Superman, Batman, L’Uomo Ragno: personaggi bellissimi, ma erano tutti proiezioni di un’America bianca. Poi ho scoperto Black Panther”. Il primo supereroe dei fumetti afroamericano, che vede la luce — dalla mente e dalla penna di Stan Lee — nel 1966. Nel luglio 1966, e il mese è un dettaglio non da poco. Perché Black Panther è un nuovo personaggio della Marvel prima ancora che un gruppo rivoluzionario afroamericano — quello fondato da Bobby Seale e Huey Newton solo qualche mese dopo, nell’ottobre 1966, a Oakland. Ancora LeBron James, all’uscita nelle sale americane del film su Black Panther, a inizio 2018: “Ora sappiamo non solo di poter diventare presidenti degli Stati Uniti, come Barack Obama, ma anche supereroi”. Orgoglio nero, recitava uno degli slogan proprio delle Pantere Nere di Seal e Newton: orgoglio nero, come quello dimostrato nella bolla di Orlando dai giocatori NBA. E non è finita qui.