Murray: "Floyd e Taylor mi hanno dato vita"

Dopo aver emozionato tutti con i suoi 50 punti in gara-6 per tenere in piedi la stagione dei Denver Nuggets, Jamal Murray si è visibilmente emozionato davanti ai microfoni: "Il razzismo non è solo in America, succede ovunque. George Floyd e Breonna Taylor non sono più qui, ma mi hanno dato vita", facendo riferimento ai volti delle vittime della polizia sulle sue scarpe

Nella conference call via Zoom che precedeva gara-6, sulla sedia su cui avrebbe dovuto sedersi non c’era Jamal Murray. Al suo posto il playmaker canadese dei Denver Nuggets ha lasciato le sue nuove scarpe personalizzate con i volti di George Floyd e Breonna Taylor, due delle tante vittime della violenza della polizia che ancora cercano giustizia. Murray le ha lasciate lì per due minuti prima di toglierle e dire ai giornalisti “Se vi sono sembrati tanti, pensate a cosa deve essere stato rimanere otto minuti e 45 secondi sotto il ginocchio di un altro essere umano”, un chiaro riferimento a quanto accaduto a George Floyd a Minneapolis lo scorso maggio.

Jamal Murray ha poi portato il suo messaggio sociale a un livello superiore nell'intervista che ha fatto seguito alla sua incredibile partita da 50 punti in gara-6 contro gli Utah Jazz, una prestazione decisiva per tenere in piedi la stagione dei Nuggets sotto 3-2 nella serie. Murray ha firmato 21 punti nel solo ultimo quarto mandando a segno gli ultimi sette tiri tentati di cui 5 da tre punti, in un crescendo esaltante che lo ha portato davanti alle telecamere ancora molto provato. "Queste scarpe significano molto per me, sono un simbolo che mi indica di continuare a combattere" ha detto interrompendosi più volte, sopraffatto dall'emozione e dalla stanchezza. "Nella vita bisogna avere qualcosa per cui combattere, e noi l'abbiamo trovata, come NBA e come collettività di giocatori".