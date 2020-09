Perché Carmelo Anthony potrebbe tornare a New York

Il diretto interessato avrebbe appena confessato di star bene a Portland e di immaginarsi ancora in maglia Blazers anche l’anno prossimo: ma il mercato NBA, si sa, riserva non poche sorprese, e attorno al nome di Carmelo Anthony mille variabili possono in ogni momento influire sulle decisioni finali. Può farlo ad esempio il fatto che l’uomo nuovo al comando dei New York Knicks sia quel Leon Rose a lungo agente dello stesso Anthony per l’agenzia CAA (Creative Artist Agency). Può farlo il fatto che gli stessi Knicks abbiano chiamato in panchina Tom Thibodeau, a lungo invocato dal n°7 bluarancio ancora nel 2014, ai tempi della sua permanenza nella Grande Mela. E non è finita qui: ancora prima, durante la stagione 2012-13, ‘Melo ha giocato forse la sua miglior pallacanestro sotto Mike Woodson, oggi ritornato a New York come vice di Thibodeau. Tre indizi fanno un prova? Non sempre, o non subito, almeno.