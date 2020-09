Dove Miami sta vincendo la serie contro Milwaukee

Che fosse un accoppiamento scomodo, per Antetokounmpo & Co., si sapeva. I Miami Heat sono stati l’unica squadra dell’Est capace di battere i Bucks più di una volta già in stagione regolare. Li hanno sconfitti al via del campionato, il 25 ottobre (in overtime, 131-126) e poi ancora il 2 marzo (105-89) prima di cedere — senza Jimmy Butler — l’unico incontro disputato nella bolla (130-116 Bucks) ma non dopo aver dominato per metà gara (73-54 all’intervallo) e aver avuto anche un vantaggio di 23 punti nel corso del primo tempo. Un tratto in particolare dello stile di gioco delle due squadre veniva messo in risalto: i Milwaukee Bucks hanno la miglior difesa interna di tutta la lega (38.7 punti concessi in area durante l’anno, miglior dato NBA) e invitano gli avversari ad avventurarsi nel cuore della propria area consapevoli di saper costruire — con Brook Lopez al ferro, con Antetokounmpo in aiuto — un muro quasi invalicabile. Di converso, coach Budenholzer permette alla sua squadra di concedere agli avversari il tiro da tre punti: “Se siete bravi a segnarlo, con continuità, merito vostro”, ma alla lunga il gioco paga, l'idea nel Wisconsin. I Bucks durante l’anno hanno concesso più di 39 triple agli avversari e contando che i Miami Heat hanno chiuso la stagione come la seconda squadra per percentuale di realizzazione dall’arco (sfiorando il 38%, con tre giocatori — Robinson, Olynyk e Hero — ai primi 5 posti per percentuale su triple smarcate) la possibilità che Milwaukee si esponesse così a un rischio notevole c’erano tutte. È infatti puntualmente accaduto nelle prime due gare di questa serie, ma non è questo il problema di coach Budenholzer.