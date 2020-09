Come da "tradizione", alla pubblicazione dei rating della nuova edizione del videogioco NBA più amato (e giocato) fanno seguito immediate le alzate di scudi da parte di alcuni giocatori NBA scontenti dei propri punteggi. Quest'anno a prendersela più di tutti è stata la guardia di riserva dei Pelicans, indignato per la scarsa considerazione data alle sue doti di rimbalzista

Meno di 24 ore. Tanto è bastato a Josh Hart, la guardia dei New Orleans Pelicans, per lamentarsi pubblicamente (e con veemenza) in relazione al rating assegnatoli da 2K in occasione dell’uscita dell’ultima edizione del videogioco NBA più famoso e popolare. Un classico, ormai, le proteste dei giocatori evidentemente attenti al rendimento dei loro avatar virtuali, ma Hart questa volta sembra essersela proprio presa: “Come posso viaggiare a quasi 7 rimbalzi di media uscendo dalla panchina [6.5 per la verità, ndr] e avere un rating a rimbalzo di 60? Quelli che assegnano i punteggi a 2K son tutti degli idioti”, il tweet indignato della guardia ex-Lakers.