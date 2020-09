Walker: “Solo nove tiri in gara-4? Inaccettabile”

Fin qui ha disputato playoff strepitosi, e Kemba Walker era reduce da una gara-3 (pur persa) conclusa con 29 punti. Nella quarta sfida contro i Raptors, però, la point guard di Brad Stevens non è andato oltre i 9 tiri presi: "Devo essere più aggressivo, non lo sono stato. Devo far di tutto per alzare l'intensità dei miei compagni"

I suoi playoff fin qui sono stati strepitosi, per lui (23 punti di media con quasi 5 assist a sera) e per la sua squadra (sei vittorie nelle prime sei gare). Ma sono bastate due sconfitte — le ultime due contro i Raptors — e un leader come Kemba Walker ha immediatamente fatto sentire la sua voce. Con duri toni di autocritica: “Devo essere più aggressivo, oggi non lo sono stato abbastanza”, ha dichiarato dopo il ko subito nella quarta gara della serie da Boston: “Se devo essere onesto è qualcosa di inaccettabile, per quanto mi riguarda. Non esiste che io mi prenda solo 9 tiri in un’intera partita: è inaccettabile”, ha ribadito il n°8 dei Celtics, che ha chiuso l’ultima gara contro i Raptors con 4/9 al tiro e solo 15 punti, la sua peggior prestazione realizzativa in questi playoff. Dei nove tiri presi, sei sono stati da tre punti, ma con un solo canestro dalla lunga distanza, in una serata disastrosa dall’arco per tutti i Celtics (7/35 con 5/22 nei tiri non contestati). “Abbiamo sbagliato tiri facili, tiri che di solito segniamo e che sappiamo di poter segnare. Dobbiamo semplicemente farlo”.