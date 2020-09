Gli uomini copertina sono Pascal Siakam da una parte e Jayson Tatum dall’altra ma nelle prime quattro partite della serie tra Toronto e Boston a rubare i riflettori spesso sono stati Kyle Lowry e Marcus Smart, protagonisti di un duello all’interno del duello che sta galvanizzando tutta America. La point guard dei Raptors è il miglior marcatore e passatore dei suoi dopo le prime quattro gare della serie — 21.5 punti e 7.5 assist di media (ma anche 7 rimbalzi a sera) — e le sue giocate da leader hanno dato la scossa, fin dai primi possessi di gara-3, per rendere realtà la rimonta dei canadesi, sotto 0-2 dopo le prime due partite. Partite di cui è stato assoluto protagonista Marcus Smart, che con 21 punti in gara-1 e 19 in gara-2 — con un clamoroso 11/20 da tre punti che lo ha visto segnare anche 5 triple in fila nel quarto quarto della seconda partita della serie — si è meritato il rispetto e le parole di ammirazione del suo avversario. “Bisogna levarsi il cappello davanti a giocatori come lui. Ogni sera sai che farà il suo, sai che sarà in grado di portare il suo contributo alla squadra. Gioca davvero duro, ma non credo stia cercando di entrare nella nostra testa: è semplicemente il modo in cui gioca”, le parole di Lowry, un altro conosciuto per non mollare mai a nessun costo.