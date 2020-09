Patrick Beverley non è certamente noto per farsi molti amici in giro per la lega, né in campo né tantomeno fuori. E dopo che i suoi Clippers hanno superato la prima serie contro i Dallas Mavericks senza poter contare su di lui, fuori per infortunio in cinque delle sei partite, ora è tornato carico per fare la differenza contro Denver. Dopo l'espulsione in gara-2 con tanto di multa da 25.000 dollari, Beverley ha deciso di indirizzare le sue attenzioni non più agli arbitri, ma agli avversari — e in particolare la stella dei Nuggets, Nikola Jokic. “Presenta lo stesso problema di Luka Doncic: si agita molto e accentua moltissimo i contatti” ha detto Beverley con addosso la maglia del Real Madrid, tirando una frecciata contemporaneamente a entrambi i giocatori europei. “Jokic mette un sacco di pressione sugli arbitri per fischiare in maniera giusta”.