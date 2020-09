In un articolo pubblicato da ESPN in vista della decisiva gara-3 tra Rockets e Lakers (da poter seguire anche sui canali Sky Sport) si analizza un aspetto del gioco fortemente penalizzante per Houston - vista la scelta di gioco e di stile fatta dal suo coaching staff: il primo possesso infatti è sempre degli avversari, ma questo alle volte può anche essere un fattore da sfruttare a proprio vantaggio GARA-3 ROCKETS-LAKERS SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE

“Le partite dei Rockets iniziano sempre con una sconfitta” è un titolo suggestivo, ma che ben rende l’idea di una scelta talmente estrema da aver reso inutile un rito e il modo in realtà con cui iniziano tutte le partite di pallacanestro: la palla a due. Houston infatti, non avendo centri a disposizione, va sempre sotto. La prima volta contro Dallas lo scorso 31 gennaio si presentò in mezzo al campo James Harden, trovandosi di fronte Kristaps Porzingis: decine di centimetri di differenza e una palla a due vinta prima ancora che l’arbitro la lasciasse andare in aria. Era la prima gara senza Clint Capela causa infortunio, poi ceduto pochi giorni dopo agli Atlanta Hawks, lasciando definitivamente spazio per un quintetto tutto sotto i due metri. “Credo che la palla a due contro i Mavs sia stata la prima a cui ho preso parte nella mia carriera - sottolinea Harden - non sono mai andato a saltare. Forse all’high school? In realtà non credo, perché anche lì in quintetto c’era gente più alta di me”. Da quel giorno al Barba è toccato altre cinque volte, una a Jeff Green, due a Danuel House e ben 20 a Robert Covington - diventato il giocatore designato dallo staff per andare a sfidare i giganti delle squadre avversarie.

I 5 “successi Rockets in un mare di palle a due perse, soprattutto ai playoff vedi anche Westbrook fa mea culpa: “Al momento giro a vuoto” Uno score non sempre negativo, almeno se si guarda anche alle partite che hanno preceduto questi playoff: 34 palle a due complessive e cinque “vittorie” dei Rockets, rimaste ben impresse nella mente dei diretti interessati. Harden ne ha conquistate due: contro Taj Gibson e i New York Knicks il 2 marzo e su Naz Reid dei T’Wolves otto giorni dopo. Nel mezzo, una delle due vittorie di Covington - arrivata su Cody Zeller degli Hornets il 7 marzo. Un sette piedi che si è lasciato scavalcare proprio come Jusuf Nurkic, beffato lo scorso 4 agosto dall’ex giocatore di Minnesota. A chiudere la lista delle vittorie è Jeff Green con il suo 100% di riuscita: un salto contro Jakob Poeltl degli Spurs l’11 agosto e un successo. Peccato che poi non sia più partito in quintetto verrebbe da pensare…